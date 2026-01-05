プロ野球・楽天の代表取締役社長である森井誠之氏が、今季に向けての思いを語りました。2026年シーズンに向け、本拠地の外野フェンスおよびLEDビジョンの入れ替え・新設に着手していた楽天。森井氏は「2026シーズン、楽天モバイル 最強パーク宮城では外野フェンスの新設や大型LEDビジョンの刷新といった改修が進み、いよいよ完成を迎えます。これにより、ファンの皆さまには、これまで以上にダイナミックでエキサイティングなエン