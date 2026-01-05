「バレーボール・全日本高校選手権・女子１回戦、東九州龍谷２−０日本航空」（５日、東京体育館）東九州龍谷（大分）は大会注目のサウスポー、忠願寺莉桜（２年）の活躍などで初戦を突破した。第１セットを２５−１２で先取した東九州龍谷は、第２セット終盤に日本航空（山梨）の粘りにあい、９−８と迫られた。ここで身長１８２センチの忠願寺が、右から高い打点の強烈なスパイクを決めて１０点目。再び相手を徐々に突き放