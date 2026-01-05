お笑いコンビ、ますだおかだ岡田圭右（57）が、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜午前8時30分）にゲスト出演。所属する松竹芸能を退社する芸人たちについて私見を述べた。新年初ゲストに岡田を迎え、多様になった芸人の働き方についてトーク。パーソナリティーのパンサー向井慧が「昔だったらテレビに出るってことに向かって芸人はみんなやっていて。（テレビに）出るか、劇場でずっとネタをやるかの2択だったのが