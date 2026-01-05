１月５日の京都５Ｒ・３歳未勝利（芝２０００メートル＝１７頭立て）で、吉村誠之助騎手＝栗東・清水久詞厩舎＝がタガノアルトゥーラ（牡３歳、栗東・長谷川浩大厩舎、父シルバーステート）で１着となり、ＪＲＡ通算１００勝を達成した。２０２４年３月２日の初騎乗から１４６６戦目での到達で、現役９０人目。重賞は昨年のチャーチルダウンズＣ・Ｇ３（ランスオブカオス）とユニコーンＳ・Ｇ３（カナルビーグル）の２勝を挙げて