【モデルプレス＝2026/01/05】女優の伊藤歩（45）と俳優の細谷祐介（31）が1月5日、結婚を発表。それぞれのSNSを通じて報告した。【写真】伊藤歩と結婚の14歳年下イケメン俳優◆伊藤歩＆細谷祐介が結婚発表2人は、連名の書面を公開し「私事ではございますが、私共、細谷祐介と伊藤歩は、約二年間の交際を経て、入籍いたしましたことをご報告申し上げます」と発表。「お互いを知り合っていく中で、信頼し合い、高め合い、そして何よ