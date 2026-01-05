大相撲初場所（１１日初日、東京・両国国技館）を前に横綱審議委員会による稽古総見が５日、東京・両国国技館内の相撲教習所で行われた。新大関の安青錦（安治川）は、横綱・豊昇龍（立浪）と大関・琴桜（佐渡ケ嶽）を相手に計１５番取って６勝９敗。横綱大関同士での稽古を終え「今まで味わったことのないの雰囲気なので、少し慣れない部分もあったが、いい稽古だった。前は稽古総見で稽古するのを見ていたので、今日は参加で