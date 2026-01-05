2人の子どもを成人まで育て上げた筆者の友人。結婚して以来、夫の両親には我慢させられることも多いながら、上手くお付き合いしてきた自負がありました。しかし、ここにきて絶縁を決意したのだとか。一体、何があったのでしょうか。 義実家への帰省に全員で行けなかった