ロッテ・坂井遼投手が５日、本拠のＺＯＺＯで、唐川侑己投手とともに自主トレした。千葉・富里市出身の右腕は、２４年ドラフト４位で関東第一から入団。１年目の昨季はシーズン最終戦のソフトバンク戦で１軍デビューした。初めての自主トレを行うにあたり、１９年目のベテラン右腕で、千葉・成田市出身の唐川に声をかけられた。「唐川さんに誘ってもらったので、いかせてもらいました」とはにかむ１９歳は「自分、車を持って