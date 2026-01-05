東海地方は、年明けから厳しい寒さが続いています。この先、寒気が強弱をつけながら居座るため、寒中らしい厳しい寒さの日が多いでしょう。万全の寒さ対策をしてお過ごしください。今日5日は「小寒」暦通り厳しい寒さに今日5日は、二十四節気の小寒(しょうかん)で、寒さが厳しくなる頃です。午後1時の気温は、名古屋で10.0℃、岐阜で7.8℃、高山で3.7℃、津で12.7℃、静岡で14.0℃です。東海地方は、暦通り、厳しい寒さとなって