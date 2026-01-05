株式会社EXが、スマホRPG「ミリオンモンスター」にて新キャラクター「天翔ける午娘リンカ」のリリースに伴うキャンペーンを開催。キャラクターボイスを務める声優「伊藤彩紗」さんの直筆サイン色紙が当たるプレゼント企画がスタートしました。 ミリオンモンスター「声優直筆サイン色紙プレゼントキャンペーン」  開催期間：2026年1月1日(木)00:00〜2026年1月15日(木)23:59賞品：「天翔ける午娘リンカ」役 声優「伊