◇プリンセスタッグ選手権30分1本＜王者組＞上福ゆき＆○上原わかな（14分7秒バナナ・ピロー）愛野ユキ＆風城ハル●＜挑戦者組＞※第19代王者組が3度目の防衛に成功（2026年1月4日後楽園ホール）東京女子プロレスは4日、東京・後楽園ホールで年始大会「東京女子プロレス’26」を開催し、プリンセスタッグ王者組のOberEats（上福ゆき＆上原わかな）が「春雷烈火！！プリズムグリード」（愛野ユキ＆風城ハル）を下して3