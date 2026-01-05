京成バスと東武バスセントラルは、成田空港と東京スカイツリータウン、錦糸町を結ぶ高速バス新路線「スカイツリーシャトル 成田空港線」を1月16日から運行開始する。新路線は、外国人旅行者の宿泊ニーズが高まる東京スカイツリータウン周辺と錦糸町エリアの成田空港へのアクセス向上を目的として設定した。航空便の出発と到着が集中する時間帯にあわせて時刻を組み、観光や出張で成田空港を利用する沿線住民への新たな移動手段とし