俳優の竹内涼真さんは1月4日、自身のInstagramを更新。ドラマ『10DANCE』（Netflix）のオフショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】「肉体エロすぎるだろォォ」「なんちゅー色気や」竹内さんは、9枚の写真を投稿。いずれも同ドラマのオフショットで、1、2枚目はベッドの上で撮影したものです。裸体の上にタオルをかけた、とても色っぽい姿を見ることができます。鍛えられたボディが美しいです。ファンからは「なんちゅー色