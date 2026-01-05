俳優の神尾楓珠さんが、『Mister Donut×GODIVA』新商品発表会に登壇しました。【写真を見る】【神尾楓珠】仕事始めで書き初めに挑戦もボヤキ「名前をうまく書けたことがなくて…」年末年始の過ごし方も明かす「お年玉あげました」神尾さんはチョコレートを使った新作ドーナツの発売に合わせ、ショコラカラーの上品なスーツで登場。“今日は『Mister Donut×GODIVA』というテーマで上品さや高級感をイメージ。ブラウンをまとって