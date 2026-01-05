お笑いコンビ「アインシュタイン」の河井ゆずる（45）が、3日放送のMBS「かまいたちの知らんけど」（土曜深夜0・28）に出演。過去にコンビ結成間近までいった相棒の名前が紹介された。この日は「同期芸人」が集まる年始恒例の旅行スペシャル。かまいたちの他に、アキナ・山名や藤崎マーケット・トキらが参加した。そこで「BKB」ことバイク川崎バイクが「昔の河井の話」と切り出した。河井はアインシュタイン結成前に、一時期