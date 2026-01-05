歌手でタレントの中川翔子（40）が5日、東京・中央区の松屋銀座8階イベントスクエアで、フランス生まれの絵本キャラクター「リサとガスパール」の「POP UPマルシェin GINZA」のオープニングイベントに参加した。23年4月に結婚し、25年9月に双子の男児を出産したばかりの中川は子育てに奮闘中だ。「レベル40で母親になって人生がまるっと塗り替わった感じがします。『自分の人生』から『双子の人生』に変わった」という。「一卵性