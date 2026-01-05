【モデルプレス＝2026/01/05】Netflixにて配信中の恋愛リアリティシリーズ「ラヴ上等」に出演している“Baby”ことユリア（鈴木ユリア）が1月5日、自身のInstagramストーリーズを更新。“つーちゃん”こと塚原舜哉との「初喧嘩」を報告した。＜※ネタバレあり＞【写真】ヤンキー恋リアカップルの秘蔵ショット◆Baby、つーちゃんと「初喧嘩」報告つーちゃんは、最終告白でBabyに告白。2人は晴れてカップルとなり、最終話ではデート