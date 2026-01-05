【モデルプレス＝2026/01/05】モデルの高垣麗子が1月3日、自身のInstagramを更新。お正月の食卓を公開し、話題を呼んでいる。【写真】46歳ママモデル「色味が綺麗」おかずズラリ豪華正月料理◆高垣麗子、お正月の食卓を披露高垣は「本年も皆さまにとってウマくいく一年になりますように」とお正月の挨拶をつづり、写真を複数投稿。錦糸卵が目を引くちらし寿司や、伊達巻、栗きんとんや揚げ物が並んだ豪華な食卓を披露している。◆