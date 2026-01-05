ファミリーマートは2026年1月6日から、旬のいちごを使用した商品を集めた「ファミマの白をまとったいちご狩り」を全国の約1万6,400店で開始する。「ファミマのいちご狩り」6年目を迎えた今年は、いちごに、練乳･ミルク･クリーム･ホワイトチョコレートなど“白”の素材を組み合わせた全16種のデザート･パン･アイス･菓子･ドリンク･焼き菓子などを展開するという。ラインアップは以下の通り。〈デザート5品〉◆もっちりクリームロール