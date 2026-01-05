青学大の「2度目の3連覇。12年間で9回目の優勝」で幕を閉じた第102回箱根駅伝。【青学大・原監督コラム】極めて由々しき事案に心が痛い…メーカーとの契約にも“アスリートファースト”必要です往路・復路の合計タイムは、初めて40分を切る10時間37分34秒。異次元の総合新記録を打ち立て、箱根駅伝の高速化を強烈に印象付けた。たとえば青学大の1区・小河原は1時間1分47秒。16位と出遅れたが、1年前だったら「区間2位」の好タ