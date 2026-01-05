女優伊藤歩（45）が、俳優細谷祐介（31）と結婚したことを5日、発表した。それぞれ、公式SNSに文面をアップ。交際期間は2年だったとし、「一番の理解者でいられると確信」などと記し、双方の署名を記した。伊藤は、97年の映画「スワロウテイル」（岩井俊二監督）の演技で一躍有名に。その後も多数の出演で知られる。24年2月には芸能事務所「ツインプラネット」と業務提携している。細谷は24年3月1日から現在の「細谷祐介」に改名。