私はアサミ。夫ショウと、小5の息子ヒロとの3人家族です。ずっと賃貸アパート暮らしでしたが、このたび念願の新居を建てました。新しい家はショウの事務所兼用の建物で、入口が2つあります。しかし義両親はこの家のことを「同居するために建てた二世帯住宅」だと思い込んでいました。しかも自宅を売却する手配まで進めていたようです。ひとまずショウは「また連絡する」と言って話を切り上げ、私たちは予定どおり新居へ引っ越した