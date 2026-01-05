九州アジアリーグの大分は5日、ソフトバンクで活躍した地元出身の左腕、笠谷俊介（28）の入団を発表した。背番号はソフトバンク時代と同じ67番。記者会見に臨んだ笠谷は口ひげをたくわえていた。風貌の変化の理由を尋ねられると「ソフトバンク時代、王貞治球団会長に『君はかわいい顔をしているからひげを生やした方がいい』と言われたことを思い出したんです」と笑いながら明かし「今はお試し中ですね」と続けた。風貌の変