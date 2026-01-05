静岡県三島市の工場で従業員15人が刺されるなどした事件で、6人が重傷、4人が現在も入院中であることが新たに分かりました。 2025年12月26日に発生したこの事件では、三島市南二日町にある横浜ゴム三島工場で複数人が刃物で刺され、さらに工場内に液体の薬品がまかれて従業員15人が負傷し、警察は殺人未遂の疑いで38歳の無職の男を逮捕・送検しています。 負傷したのは20代から50代の男性15人で、刃物で刺された人のうち6人が重