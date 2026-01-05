１月２、３日に行われた箱根駅伝で５位となった中大の１０区を走った吉中祐太（４年）が４日、自身のＸを更新。３位でタスキを受けたが区間１５位の悔しい走りとなり、「応援してくださる方々３位から５位に順位を落としてしまい、申し訳ありませんでした。様々な声を頂いてもおかしくない走りでした」と、思いを記した。長髪をなびかせて走る姿が反響を呼んでいたが「髪についても色々言われたので近々切ろうと思います」とつ