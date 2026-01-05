大相撲初場所（１１日初日）を控えた５日、東京・両国国技館で横綱審議委員会（横審）による稽古総見が行われた。新大関安青錦（２１＝安治川）は横綱豊昇龍（２６＝立浪）、大関琴桜（２８＝佐渡ヶ嶽）と１５番取って６勝９敗だった。大関以上による申し合いを終えて安青錦は「今まで味わったことのない雰囲気で、慣れなかった部分はあるけど、いい稽古ができたのでうれしい。結構それを見てきたので、今日は参加できて（大関