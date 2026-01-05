正月休みも終わり、多くのＮＰＢ球団が仕事始めを迎えた５日、Ｘ（旧ツイッター）で「人的補償」のワードがトレンド入りした。今冬のＦＡ戦線では桑原将志外野手（３２＝前ＤｅＮＡ）が西武へ移籍。西武＆ＤｅＮＡ双方のファンたちが「そろそろ何らかの動きがあるのでは…」とザワついている。直近３シーズン連続でＢクラスに沈んでいる西武だが、近年はチーム再建が進み投手陣を中心に若手有望株が続々と台頭中。それだけに「