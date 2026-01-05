タレントの狩野英孝（43歳）が1月4日、自身のX（Twitter）を更新。実家の宮城・櫻田山神社での仕事を終え、「2026年、三が日無事に終えました」と報告している。狩野はこの日、「2026年、三が日無事に終えました。事故も無く無事に参拝に来て頂いた方々のお手伝い出来たかなと安心しております。今年は周りのスタッフのサポートもあって御朱印1200枚書き、多くの方々に配布できました！」とつづる。そして「たくさんの差し入れあり