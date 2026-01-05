女優の吉高由里子（37歳）が1月4日、自身のX（Twitter）を更新。「はい。きました。風邪初めと言ったらいいのですかね…」と体調不良で寝込んでいたことを報告している。吉高はこの日、「寝正月、、、はい。きました。風邪初めと言ったらいいのですかね…数日前から喉、鼻、咳、熱、耳、という順に奴は 私の身体を蝕んできます。次はどこに来るんだー？」と徐々に体調が悪化していったことを報告。ただ、「感謝した方がいいのか 今