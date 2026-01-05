人を魅了するモテる手相 異性を魅了する、モテる人が持つ代表的な相をご紹介します。 【Ａ】金星帯がある人は、感性や美意識が高く、センスがとても良い人です。深い知識を持つなど内面的にも奥が深いタイプで、独特の魅力とオーラをまとった、人を惹きつけるタイプです。 【Ｂ】二重感情線を持つ人は、感情も人の2倍あり何かと目立つわかりやすい人です。可愛い一面もあり人間的に味がある、とてもモテるタイプです。