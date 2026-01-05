Ｊ１柏は５日、２０２６年の各選手の背番号とトップチームの体制を発表した。新加入組の背番号もそれぞれ決定。浦和から加入したＭＦ大久保智明は「１４」、神戸から加入したＭＦ汰木康也は「１６」、川崎から加入した山内日向汰は「８７」になった。また、Ｊ２甲府から復帰したＤＦ土屋巧は３４に決まった。昨年はＦＷ細谷真大が背番号１９から９に変わったが、今年は既存選手の背番号変更はなかった。【ＧＫ】１猿田遥己