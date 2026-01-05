第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）で往復路、総合のトリプル新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大の原晋監督（５８）と、５区で１時間７分１６秒の圧倒的な区間新記録をマークし「シン山の神」「４代目・山の神」を襲名した黒田朝日（４年）は５日、ＴＢＳテレビの情報番組「ひるおび」に出演し、今回の優勝の舞台裏などについて語った。学生３大駅伝前、原監督が大作戦を発令することは恒