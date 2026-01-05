将棋界の新春恒例行事「指し初め式」が５日、東京・渋谷区の新将棋会館で行われ、日本将棋連盟会長の清水市代女流七段、伊藤匠二冠＝王座、叡王＝、羽生善治九段らが出席した。年始に一年の幸福や健闘を祈念し、一局の将棋を棋士や関係者らが一手ずつ指し継いでいく伝統行事。式に先立ち、鳩森八幡神社で「将棋堂祈願祭」も行われた。関係者、ファンが集まるなか、清水は「皆さま、令和８年、あけましておめでとうございます」