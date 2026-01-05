１月５日の中山５Ｒ・３歳新馬（芝１６００メートル＝１６頭立て）は、１番人気のデイトナチャンプ（牡３歳、美浦・加藤征弘厩舎、父インディチャンプ）が、ゴール前の競り合いを鼻差制し、初陣を飾った。勝ちタイムは１分３５秒３（良）。五分のスタートからスピードに乗ると先行する３頭を見る形の離れた４番手から。最後の直線では先に抜け出したココナッツコースト（戸崎圭太騎手）を目標に力強く末脚を伸ばし、ゴール寸前