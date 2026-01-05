ロッテ・唐川侑己投手が５日、本拠のＺＯＺＯで自主トレを公開した。今季２年目で同じ千葉県出身の坂井と、キャッチボールなどで汗を流した。昨季は故障などの影響により２試合で１勝１敗、防御率４・００。心機一転で臨む１９年目は、サブロー監督が指揮を執る。サブロー監督が現役時代は、毎日のように食事に連れて行ってくれて「こうして今でもプロ野球選手としていられるのは、サブローさんのおかげでもある」と恩を感じて