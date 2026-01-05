秋田朝日放送 ５日未明、秋田県大仙市で住宅が全焼する火事があり焼け跡から１人の遺体が見つかりました。火元に住む７５歳男性と連絡が取れていません。 警察によりますと、５日午前３時前、大仙市神宮寺の鈴木隆夫（７５）さんの住宅が煙と炎に包まれているのを近所の人が見つけ消防に通報しました。火はおよそ４時間半後の午前７時半ごろに消し止められ、焼け跡から１人の遺体が見つかりました。 【近くに住む人は】