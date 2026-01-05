158.02エンベロープ1%上限（10日間） 157.63ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 157.18現値 156.4510日移動平均 156.41一目均衡表・転換線 156.2221日移動平均 156.07一目均衡表・基準線 155.50一目均衡表・雲（上限） 154.89エンベロープ1%下限（10日間） 154.82ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 152.26100日移動平均 152.24一目均衡表・雲（下限） 148.8