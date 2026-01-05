秋田朝日放送 秋田市の公設地方卸売市場で５日朝、初せりが行われ、野菜などが乗った豪華な宝船が競り落とされました。 青果棟では、野菜や果物が乗った宝船が大小６艘用意されました。一番高値が付いたのは、野菜が乗った全長１ｍあまりの大きな宝船です。落札価格は９０万円でした。青果仲卸の「松紀」が１５年連続で落札しました。 この宝船と小さな宝船の２艘は秋田市役所に展示された後、市内の保育所などに寄贈され