第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）で往復路、総合すべて新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大の原晋監督と黒田朝日主将が５日、ＴＢＳ系「ひるおび！」（月〜金曜・午前１０時２５分）に生出演した。同番組で水曜コメンテーターを務める原監督。番組では胴上げシーンを紹介。ＭＣを務めるタレントの恵俊彰はＶＴＲを見て「上がってなかったじゃないですか」と突っ込んだ。これに原監督は