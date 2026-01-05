有馬記念ウィークに出走できなかった注目馬のデビュー戦にＳＮＳでは歓喜の声が広がっている。昨年１２月１４日に最終回が放送されたＴＢＳ系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」で、ロイヤルファミリー役を務めたブレイヴソルジャー（牡３歳、美浦・新開幸一厩舎、父ファインニードル）が、５日に行われた中山５Ｒ・２歳新馬（芝１６００メートル）に出走。６着に敗れたものの、?（旧ツイッター）ではトレンド上位に入る注目を