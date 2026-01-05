女優の伊藤歩（45）と俳優の細谷祐介（31）が5日、それぞれのインスタグラムを更新。結婚を発表した。2人は連名の文書で「私事ではございますが、私共、細谷祐介と伊藤歩は、約二年間の交際を経て、入籍いたしましたことをご報告申し上げます」と発表。「お互いを知り合っていく中で、信頼し合い、高め合い、そして何より一番の理解者でいられると確信し、結婚する運びとなりました」と伝えた。「これまで公私にわたり温か