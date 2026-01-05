俳優の東出昌大（37）が4日放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）に出演。学生時代の素顔が明らかになった。この日は再始動した成宮寛貴と山で狩猟生活を送る俳優・東出が登場。手相で占われた。占い師の大串ノリコ氏から、今のイメージと違い子供の頃は優等生だったと指摘された東出。「中学の時、生徒会長でした」と意外な一面を明かした。しかし「（当時は）ハリボテって言われました」