中山5R・新馬戦（芝1600メートル）1番人気デイトナチャンプ（牡＝加藤征、父インディチャンプ）がハナ差の接戦を制した。五分のスタートから好位4番手を確保。直線で早め先頭に立ったココナッツコーストとの差を一完歩ずつ詰めると、最後の最後で差し切った。鞍上の横山武は「調教からポテンシャルを感じていたので、楽しみにしていた。枠が外だったので難しいレースになったけど、キックバックも経験できたし、言うことない