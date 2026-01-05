お笑いコンビ「さや香」の新山（34）が4日配信のABEMA「チャンスの時間」にゲスト出演。大物芸人からコラボオファーがあったことを明かした。この日は、占いが特技のリンダカラー∞・りなぴっぴが悩める芸能人を占う企画「バシっと言っちゃうかもよりなぴっぴの館」を配信した。さや香は「今後の天下を獲れるのか？」を相談した。タロットカードで占った、りなぴっぴは「船がひっくり返ります」と不穏な予言。その上で、