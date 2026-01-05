棋界の仕事始めに当たる指し初め式が5日、大阪府高槻市の関西将棋会館であり、今年成人式を迎える藤本渚七段（20）らが出席した。7日に新年初戦の第11期叡王戦本戦に臨む藤井聡太王将（23）＝名人など6冠＝は所要のため欠席したが、その対戦相手・山崎隆之九段（44）は出席。16強による本戦1回戦へ向け、「全力を出し切りたい。序盤から転ばないように粘り強く指したい」と意欲を語った。1月7日の新年初戦は6日に指した一昨年