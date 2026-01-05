不倫した夫を許せる人もいますが、ほとんどの女性は離婚を決意するでしょう。不倫したのは夫自身のせいなのに、自分が被害者のような言動や振る舞いをされるとイラッとしますよね。今回は、離婚前日に最後の家族時間を過ごした話をご紹介いたします。子どもの姿を見て涙「夫が不倫していたことがわかりました。相手は職場の後輩で、1年ほど関係を続けていたそう。夫婦仲が冷え切っていたならまだしも、夫とは仲良くしていたつもり