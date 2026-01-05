アストロスケールホールディングスが後場一段高。５日正午ごろ、国内の連結子会社であるアストロスケールが防衛省より「軌道上での自国衛星の監視・防御技術に関する研究（把持機構）」の契約を受注したと発表。これを材料視した買いが入った。契約金額９億９９００万円で契約期間は２０２８年３月まで。昨年７月に防衛省が策定した「宇宙領域防衛指針」に基づく衛星の監視・防護技術の地上実証にあたるという