¥¹¥º¥­¤¬£³ÆüÂ³¿­¤·¤Æ¤¤¤ë¡££²£°£²£µÇ¯£±£²·î£³£±ÆüÉÕ¤ÎÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹Ä«´©¤¬¡Ö¥¹¥º¥­¤Ï£²£°£²£¶Ç¯ÅÙ¤«¤é¹ñÆâ¤ÇÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ê£Å£Ö¡Ë¤ÎÀ¸»º¤ò»Ï¤á¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î£Å£Ö¤òÀ¸»º¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ñÆâÀ¸»º£±£°£°ËüÂæÂÎÀ©¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥´¶¤·¤¿Çã¤¤¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ½Ð½ê¡§MINKABU PRESS