放電精密加工研究所が大幅高、大納会前日の１２月２９日につけた上場来高値２８０２円を上回り青空圏に再突入。２９３４円まで上値を伸ばし、未踏の３０００円大台乗せを目前に捉えている。金属放電加工の専業だが、特殊工程認証で業界トップクラスの実力を有する。三菱重工業との資本業務提携を契機に業容拡大効果が発現しており、防衛関連株としての位置付けで注目度が高まっている。市場では「防衛装備品が収益に貢献している