日本ゼオンが反発している。この日、医療・ライフサイエンス分野の新規事業創出加速を目的に、１００％子会社「ゼオンバイオソリューションズ」を設立したと発表しており、好材料視されている。 新会社では、ナレッジパレット（川崎市川崎区）から譲り受けた世界最高精度の解析技術「Ｑｕａｒｔｚ－Ｓｅｑ２」を用いた「トランスクリプトーム解析サービス」を提供する。ゼオンでは、中期経営計画で